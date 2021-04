Duel Everton Vs Tottenham Berakhir Tanpa Pemenang

jpnn.com, LIVERPOOL - Everton dan Tottenham Hotspur harus puas dengan hasil imbang 2-2 dalam laga Premier League pekan ke-32 di Goodison Park, Sabtu (17/4) dini hari WIB.

Dengan hasil imbang tersebut, Tottenham membuang kesempatan untuk naik dari urutan ketujuh klasemen dan hanya memiliki 50 poin atau masih tertinggal lima poin dari empat besar.

Sedangkan Everton tertinggal satu poin persis di bawah Tottenham, tetapi masih memiliki satu laga simpanan untuk dijalani.

Tottenham lebih dulu membuka keunggulan pada menit ke-27, memanfaatkan kesalahan umpan Michael Keane yang menyundul bola tepat ke arah Harry Kane di dalam kotak penalti dan penyerang tim nasional Inggris itu dengan dingin melesakkannya ke gawang tuan rumah.

62 - Harry Kane has been directly involved in 62 goals in 62 appearances in all competitions for Spurs under Jose Mourinho (45 goals, 17 assists) - no Premier League player has more goal involvements in this period (since 23/11/2019). Phenomenal. pic.twitter.com/RyqzAHn0Yi — OptaJoe (@OptaJoe) April 16, 2021