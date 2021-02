Setelah 22 Tahun, Everton pun Menang dari Liverpool

jpnn.com, LIVERPOOL - Everton memperpanjang penderitaan Liverpool di Premier League.

Bertandang ke Anfield, Minggu (21/1) dini hari WIB, Everton memenangi derbi Merseyside dengan skor 2-0.

Hasil pahit itu membuat The Reds menduduki posisi keenam dalam klasemen dengan koleksi 40 poin, sedangkan Everton yang juga mengkoleksi 40 poin menempati posisi ketujuh.

Richarlison membuka keunggulan The Toffees saat pertandingan baru berlangsung tiga menit, sebelum penalti Gylfi Sigurdsson menggandakan kedudukan pada menit ke-83.

????"Coming here all the years and letting the blue side of the city down, it's been hard, it was difficult to take"



An emotional Seamus Coleman on Everton finally beating Liverpool at Anfield for the first time since 1999 pic.twitter.com/EId9YI1ixl — Toffee TV ???????????????????????????????????????????????????????????????????? (@ToffeeTVEFC) February 20, 2021