Dukung Ekosistem Gaming dan E-sport, Telkomsel Luncurkan Paket GamesMAX Booster

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan telekomunikasi, Telkomsel berkomitmen mendukung pertumbuhan ekosistem industri gaming dan e-sport di Indonesia.

Mempertegas komitmennya, Telkomsel menghadirkan Paket GamesMAX Booster terbaru dan menjadi Official Mobile Internet Partner dalam ajang turnamen Mobile Legends: Bang Bang Professional League Indonesia (MPL ID) Season 13.

Vice President Brand & Marketing Communications Telkomsel, Abdullah Fahmi mengaku bangga dapat kembali berkolaborasi bersama Moonton di ajang turnamen terbesar MPL ID Season 13 sebagai Official Mobile Internet Partner dan Partner in E-sports.

Dia menjamin Paket GamesMAX Booster yang di dukung oleh kapabilitas jaringan broadband terdepan Telkomsel ini dapat memberikan pengalaman bermain yang lancar dan nyaman.

"(Kami) memberikan dukungan yang berkelanjutan bagi para talenta lokal untuk mengasah kemampuan dan mengukir prestasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya kami untuk terus menghadirkan pengalaman digital terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia," kata Fahmi kepada media di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

MPL ID Season 13 akan menghadirkan keseruan berbeda dari musim sebelumnya melalui pergerakan pemain yang makin panas.

Pada minggu pertama, sejumlah pertandingan seperti Alter Ego vs Evos, Onic vs Geek, dan RRQ vs Aura akan menghibur dengan permainan kelas dunia.

Selain itu, gelaran MPL ID Season 13 juga menghadirkan ragam hiburan bagi penonton yang datang langsung ke MPL Arena, seperti meet & greet bersama Pro Player, selfie contest, dan lain sebagainya.