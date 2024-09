Dukung Kreativitas Anak Muda, Bank Mandiri Gelar Livin' Gamers Festival 2024

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri menggelar Livin’ Gamers Festival 2024, sebuah ajang yang ditujukan bagi para pencinta gim dan komunitas e-sports di Indonesia.

Berkolaborasi dengan salah satu game developer, Level Infinite, event ini akan di Tennis Indoor Senayan, Jakarta pada 20-22 September 2024

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman mengatakan festival ini merupakan langkah nyata Bank Mandiri dalam mendukung kreativitas anak muda sekaligus membangun semangat kompetitif di kalangan generasi digital.

Tak hanya itu, lewat festival ini, Bank Mandiri ingin menghadirkan pengalaman perbankan yang adaptif dan solutif bagi generasi muda, khususnya para gamer.

Kegiatan itu juga menawarkan solusi keuangan digital yang sesuai dengan gaya hidup mereka.

“Inisiatif ini sejalan dengan strategi bisnis beyond banking Bank Mandiri untuk menjadi one stop solution kebutuhan lifestyle dengan hadir dalam ekosistem para gamers Indonesia, sekaligus memperkenalkan produk dan layanan digital kami, yaitu Livin’ by Mandiri khususnya melalui fitur Sukha,” ungkap Ali Usman dalam keterangan resminya, Selasa (17/9).

Dalam festival ini, pengunjung dapat berpartisipasi dalam berbagai aktivitas, mulai dari pameran komunitas gim, permainan karnaval, hingga kompetisi cosplay.

Pengunjung bisa menyaksikan langsung Final Stage Honor of Kings Championship 2024 Indonesia Qualifier yang akan menjadi panggung untuk menentukan siapa yang berhak mewakili Indonesia dalam kompetisi internasional dari game Honor of Kings.