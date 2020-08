Dukung Peran Penting Orang Tua Dalam Pendidikan di Era Digital, EF Parents Diluncurkan

jpnn.com, JAKARTA - Keterlibatan orang tua menjadi salah satu hal terpenting yang bisa mempengaruhi anak-anak dalam mencapai hasil pembelajaran yang maksimal.

Di era digital dan dengan adanya pemberlakuan home learning secara online, banyak orang tua memiliki tantangannya tersendiri saat harus mendampingi anak mereka belajar, salah satunya adalah keterbatasan waktu.

“EF menyadari pentingnya peran orang tua dalam perkembangan siswa-siswi. Kami pun mengerti tantangan besar yang mereka hadapi dalam proses pembelajaran anak sekarang ini," ujar Director of Operations EF English Centers for Kids and Teens Christopher Lloyd.

Untuk itu, sambung Christopher, EF English Center for Kids & Teens menghadirkan EF Parents, solusi yang bisa mendukung orang tua untuk tetap bisa melakukan peran besarnya dalam menghadapi tantangan pembelajaran anak di era digital.

"Aplikasi digital ini dirancang khusus untuk membantu orang tua dalam pengawasan dan pendampingan terhadap anak-anaknya. EF Parents memiliki fitur-fitur yang dapat dimanfaatkan orang tua atau wali murid untuk mengetahui dan memantau perkembangan anak selama mengikuti kegiatan kursus," jelasnya.

Adapun beberapa fitur utama aplikasi ini diantaranya:

1. Level: Fitur ini memungkinkan orang tua atau wali murid untuk melihat program kursus yang diikuti oleh anak, serta laporan kegiatan dan perkembangannya di kelas.

2. Chats: Fitur ini dapat memudahkan orang tua atau wali murid berinteraksi dengan Progress Advisor untuk mengetahui perkembangan anak-anaknya secara menyeluruh saat menerima pelajaran di kelas.