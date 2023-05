EF Hello Future Hadir Kembali di Negeri Sejuta Ladang

jpnn.com, GORONTALO - EF mendukung program Indonesia Mengajar dengan mengirim pengajar-pengajar muda menjangkau pelosok daerah di Indonesia, sejak 2014.

Salah satunya EF Hello Future #Teacher for the Future yang digelar dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional 2023.

EF Hello Future #Teacher for the Future merupakan program kolaborasi EF bersama Indonesia Mengajar dan Disdikpora Kab. Boalemo, Provinsi Gorontalo, berupa Pelatihan Pembelajaran Kreatif Guru Bahasa Inggris Tingkat SD.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM tenaga pendidik agar lebih kreatif, solid serta semakin agile dalam menjawab tantangan pendidikan saat ini dan di masa depan.

Program EF Hello Future telah dimanfaatkan sebagai wadah praktik pelatihan pengajaran Bahasa Inggris yang kreatif oleh guru-guru bahasa Inggris Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dari berbagai daerah pelosok di Indonesia.

“Di tahun kedua implementasi program, bekerja sama dengan Disdikpora Kabupaten Boalemo, kami kembali menghadirkan EF Hello Future di Negeri Sejuta Ladang. Program EF Hello Future tahun ini menjadi lebih spesial, jika di tahun lalu pelatihan harus kami lakukan secara hybrid, kali ini pelatihan guru di Kab. Boalemo bisa dilakukan onsite," ujar Afan Suryadi, Country Director EF English First Kids & Teens.

Tak hanya itu saja, Learning Development Team EF Kids & Teens bersama Pengajar Muda dari Indonesia Mengajar yang ditempatkan di Boalemo, kali ini juga mengadakan serangkaian kegiatan onsite lainnya seperti kelas inspirasi dan pelatihan Bahasa Inggris sederhana bagi siswa/i Sekolah Dasar, serta aktivitas bersama tenaga pendidik dan masyarakat di desa Olibu.

Pada rangkaian kegiatan EF Hello Future di aula SMP Negeri 1 Tilamuta, Plt Bupati Boalemo Hendriwan menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap upaya pihak-pihak yang turut andil dalam menyukseskan pendidikan di Kabupaten Boalemo.