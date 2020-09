Dwayne Johnson Bandingkan Tertulari Covid-19 dengan Bangkrut

jpnn.com, JAKARTA - Aktor asal Hollywood, Dwayne Johnson 'The Rock' mengumumkan dirinya positif terinfeksi corona (Covid-19).



Ia tak sendiri. Sang istri, Lauren Hashian, dan juga kedua anak mereka juga terpapar penyakit yang sama.

Lewat unggahannya di Instagram, Dwayne mengaku bahwa mereka sudah dinyatakan positif corona sejak dua hingga tiga minggu lalu.

Menurutnya, hal ini menjadi momen tersulit dalam keluarganya.

“Saya telah melewati beberapa masalah di masa lalu, tetapi positif Covid-19 jauh berbeda dari mengatasi cedera parah, diusir, atau bahkan bangkrut,” jelas pemeran film The Fast and The Furious ini pada Kamis (3/9).



Dia mengungkapkan bahwa mereka sekeluarga tertulari corona diduga berasal dari teman dekatnya.

Meskipun sudah berhati-hati, ia mengaku bahwa penularan itu tak bisa dihindari.



Setelah melewati beberapa minggu, Dwayne mengatakan bahwa kondisi mereka sudah kembali pulih.

Pria berusia 48 tahun itu menjelaskan bahwa mereka berhasil melewati Covid-19 dan tak lagi menularkannya.



"Tetap disiplin, perkuat sistem imun, komitmen untuk sehat, pakai masker, lindungi keluarga, dan tetap sehat teman-teman," tulisnya dalam caption Instagram. (mcr4/jpnn)



