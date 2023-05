EIGER Berkomitmen Menjalankan Praktik Bisnis berkelanjutan

jpnn.com - JAKARTA - PT Eigerindo Multi Produk Industri, perusahaan yang menaungi brand Eiger Adventure (EIGER), terus berkomitmen menjalankan praktik bisnis berkelanjutan.

Salah satunya diwujudkan dengan menyusun EIGER Environmental, Social dan Governance (ESG) Road Map.

Adapun laporan keberlanjutan atau EIGER ESG Report telah disusun sebagai inisiatif mandiri yang perlu diterapkan setiap bisnis perusahaan.

Laporan keberlanjutan berisi berbagai aspek yang menjadi strategi dan komitmen EIGER memberikan dampak terbaik bagi Indonesia, di antaranya aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan.

General Manager Marketing EIGER Riadi Suwono mengatakan melalui tema “Stitching Together for a Better Future” EIGER membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menjadi bagian dalam pembentukan masa depan yang lebih baik.

“Untuk menjaga alam, EIGER tidak bisa bergerak sendiri. Ada kemitraan yang kami bangun dengan seluruh stakeholder dari hulu hingga hilir, demi mengurangi dampak lingkungan dalam seluruh proses bisnis EIGER,” ujar Riadi dalam keterangan tertulis, Selasa (23/5).

Selain itu, upaya strategis EIGER terhadap isu keberlanjutan, dituliskan dalam laporan tahun 2022 sejumlah 50 halaman.

Tercatat ada sejumlah penambahan pencapaian aspek lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan yang berhasil dijalankan EIGER sepanjang 2022.