Eks Satpam IPB Raih Gelar Doktor Berkat Disertasinya soal Desa Digital

jpnn.com, BOGOR - Perjuangan Hudi Santoso menempuh pendidikan patut dijadikan contoh.

From zero to hero, ungkapan ini cocok disematkan kepada lelaki asal Nganjuk, Jawa Timur tersebut.

Hudi menoerahkan prestasi membanggakan. Pria yang notabene eks satpam Kampus IPB University Bogor itu berhasil meraih gelar doktor lewat disertasinya berjudul 'Model Komunikasi Digital Desa Wisata dalam Pengembangan Kapasitas Pelaku Wisata di Kabupaten Bogor'.

Menariknya, gelar doktor didapatnya di kampus yang pernah dia 'jaga'.

"Saya jadi satpam di IPB sekitar empat tahun. Persisnya ketika pembangunan gedung Fakultas Kedokteran Hewan," ujar Hudi Santoso seusai menjalani Sidang Terbuka Promosi Doktor di IPB University, Bogor, Jawa Barat, Senin (28/3).

Hudi mengaku tak pernah menyangka bisa menempuh studi hingga program doktoral di kampus bergengsi seperti IPB.

"Sempat ngojek juga di kampus (IPB). Dari situ saya berpikir kalau begini terus, hidup saya stagnan, enggak ada perubahan. Alhamdulillah diberi kemudahan. Masuk diploma, lanjut S1 di UNS Solo, kemudian lanjut lagi magister hingga doktor di IPB," cerita Hudi.

Terkait disertasinya, Hudi mengatakan kalau Kabupaten Bogor memiliki potensi desa wisata yang sangat besar.