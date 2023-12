Elektabilitas AMIN Meningkat, Tamsil Linrung: Strategi Kami On The Right Track

jpnn.com - JAKARTA - Co-Coach Timnas AMIN Tamsil Linrung menyebutkan strategi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar berdialog ke akar rumput efektif menaikkan elektabilitas.

"Terbukti elektabilitas pasangan AMIN terus naik dan masuk 2 Besar. Itu hasil survei CSIS, 26,1 persen," ujarnya.

Menurutnya angka itu meningkat tajam jika dibandingkan hasil survei Litbang Kompas yang menyebutkan elektabilitas paslon AMIN di angka 16,7%.

"Ini positif dan sejalan dengan optimisme kami. Tren elektabilitas AMIN yang menanjak, bukti bahwa strategi yang kami jalankan sudah on the right track," kata Tamsil, Kamis (28/12).

Senator asal Sulawesi Selatan ini juga meyakini, insentif elektoral paslon AMIN diraih dari pengembangan teknik kampanye yang lebih mengedepankan dialog dibanding seremonial.

Sejak masa awal kampanye, Timnas AMIN rutin menggelar program dialog bertajuk Desak Anies dan Slepet Imin.

Program tersebut mengundang milenial dan Gen Z untuk bertanya, termasuk mereka yang berencana memilih paslon lain.

Menurut Tamsil, program ini berhasil meraih atensi positif publik dan dipercaya menjadi pendorong kalangan swing voters untuk menentukan pilihan.