Endah N Rhesa Hingga Stand Up Comedy Ramaikan Art for Humanity

jpnn.com, JAKARTA - Pergelaran Art for Humanity akan digelar di Semesta’s Gallery, Jakarta Selatan pada Sabtu, 12 Oktober 2024 mulai pukul 10.00 - 21:00 WIB.

Art for Humanity diadakan untuk mendukung program WARRIOR: Water for Timor melalui Wahana Visi Indonesia.

"Kami dengan bangga mengumumkan acara Art for Humanity, sebuah perayaan seni yang bertujuan untuk mendukung program WARRIOR: Water for Timor melalui Wahana Visi Indonesia," ungkap Alexandra Halpito, Founder Art for Humanity dalam keterangan resmi, Kamis (10/10).

Rangkaian Art for Humanity akan menghadirkan berbagai kegiatan menarik untuk para hadirin.

Antara lain Pameran Lukisan dengan menampilkan karya seni Alexandra Halpito dan Giselle Marchesa Widjaja, Penjualan Karya Seni yakni setiap lukisan yang terjual akan disumbangkan untuk mendukung penyediaan akses air bersih di Timur Tengah Selatan, NTT.

Selain itu, Art for Humanity juga menyajikan konser musik yang akan dimeriahkan oleh Endah N Rhesa serta penampilan musisi lainnya.

Pengunjung juga bakal dihibur Stand Up Comedy yang diisi oleh Duto Triadjie serta Karaoke Night bertajuk Looks like Famous.

"Dari siang hingga sore hari, nantinya ada penampilan seru dan lucu yang diisi oleh panggung Bintang Kecil yang merupakan perlombaan anak berusia 6-12 tahun. Kegiatan kreatif berbagai aktivitas seni yang ramah keluarga akan tersedia, mendorong partisipasi aktif dari semua kalangan," jelasnya.