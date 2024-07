Epson Meluncurkan Printer Monna Lisa ML-13000, Tawarkan Kualitas Cetak Luar Biasa

jpnn.com, JAKARTA - Epson kembali melengkapi jajaran produk barunya dengan meluncurkan printer Monna Lisa Direct-to-Fabric: ML-13000.

Model terbaru itu sebagai solusi all in one yang tidak memerlukan peralatan tambahan untuk pengukusan, pencucian, dan perawatan.

Dengan tiga jenis bahan kimia pasca-pemrosesan, pencetakan tekstil digital langsung ke kain kini dapat diintegrasikan dalam satu langkah pencetakan.

Sehingga meningkatkan produktivitas sambil menghemat lebih banyak energi dan air.

Dengan jejak yang lebih kecil dibandingkan peralatan pencetakan tekstil konvensional, printer itu dapat dipasang di lingkungan kerja yang lebih kompak.

Head of LFP & IIJ Epson Indonesia, Lina Mariani mengatakan Monna Lisa ML-13000 ini sebagai jawaban Epson merevolusi industri pencetakan tekstil.

"Kami bangga menawarkan solusi yang berkelanjutan dan efisien yang memenuhi standar lingkungan, serta memberikan kualitas cetak hingga produktivitas yang luar biasa,” kata Lina.

Dia menambahkan ML-13000 tidak hanya menyederhanakan proses tambahan air dan listrik, tetapi juga membawa teknologi canggih yang bisa diandalkan dan berkelanjutan, membantu produsen mengurangi jejak karbon hingga meningkatkan efisiensi.