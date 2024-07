Equatorise Dorong Pertumbuhan Fintech ASEAN di London Tech Week

jpnn.com, JAKARTA - Industri fintech ASEAN yang berkembang pesat menjadi sorotan utama pada forum khusus yang diadakan bersamaan dengan London Tech Week (LTW) 2024.

Forum berjudul “Fintech in ASEAN Forum in London” ini diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dan Dewan Penasihat Bisnis ASEAN (ASEAN-BAC) bekerja sama dengan OJK, Pemerintah Inggris, Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), dan Equatorise.

Kegiatan ini juga didukung oleh Kedutaan Besar Indonesia di London, UK-ASEAN Business Council, BritCham Indonesia, TechUK, dan TheCityUK.

Pada forum tersebut menyoroti dua proyek unggulan yang diluncurkan selama kepemimpinan Indonesia di ASEAN pada 2023, yakni QR Code dan Marketing Lending Platform.

Vice Chairman of UK-Indonesia Bilateral Committee at KADIN Indonesia, sekaligu Managing Partner and CEO of Equatorise Steven Marcelino mengatakan, lanskap fintech Indonesia berkembang pesat didorong oleh penetrasi digital yang meningkat dan keterlibatan investor yang positif.

Menurut dia, ini adalah pasar dengan potensi fintech yang besar, dengan populasi yang besar belum memiliki akses perbankan, rendahnya akses keuangan di UMKM, dan dialog pemerintah yang terbuka dan mendukung tentang memanfaatkan kemampuan fintech untuk menjembatani kesenjangan pembiayaan.

"Jumlah pemain fintech di Indonesia meningkat enam kali lipat selama dekade terakhir, naik dari hanya 51 pemain aktif pada 2011 menjadi 334 pada 2022," kata Steven Marcelino, dalam keterangannya, Rabu (10/7).

Equatorise didirikan untuk mengatasi kurangnya visibilitas global dan pemahaman terhadap ekonomi dan potensi Indonesia, telah mendukung percepatan pembangunan Indonesia melalui riset dan penggunaan teknologi terbarukan.