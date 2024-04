Erick Thohir Memperpanjang Kontrak Shin Tae Yong

jpnn.com - JAKARTA - Shin Tae Yong akan melatih Tim Nasional Indonesia hingga 2027 mendatang. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir mengatakan dirinya bersama Shin Tae Yong sepakat melanjutkan kerja sama untuk Timnas Indonesia hingga 2027.

"Setelah menikmati makanan khas Korea dan diskusi tentang program Timnas Indonesia hingga 2027, saya dan Coach Shin Tae Yong sepakat untuk melanjutkan kerja sama," kata Erick Thohir melalui unggahan di akun pribadinya @erickthohir di Instagram, seperti dikutip di Jakarta, Kamis (25/4).

Kontrak Shin Tae Yong sebelumnya berakhir pada Desember 2023.

PSSI kemudian memperpanjang kontrak jangka pendek untuk pelatih asal Korea Selatan itu selama enam bulan dengan target meloloskan dua timnas, yakni timnas senior dan Timnas U-23 ke babak gugur Piala Asia 2023 dan Piala Asia U-23 2024 yang dua-duanya dimainkan di Qatar.

Sebelumnya, Erick Thohir memberikan sinyal positif akan memberikan perpanjangan kontrak kepada Shin Tae Yong setelah pelatih 53 tahun itu memenuhi target yang diberikan PSSI.

Setelah Timnas Indonesia mengalahkan Yordania dengan skor telak 4-1 dalam laga yang berlangsung pada Minggu (21/4), Erick Thohir pun melempar pertanyaan kepada pemain Garuda Muda di ruang ganti.

"So, Coach (Shin Tae-yong) stay with us?" ujarnya.

Pertanyaan itu disambut dengan jawaban Rizky Ridho dan kawan-kawan: