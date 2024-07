Euforia Kemeriahan HUT ke-32, BRI-MI Gelar Anniversary Dinner 2024

jpnn.com, JAKARTA - PT BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) melanjutkan perayaan hari ulang tahun ke-32 melalui acara Anniversary Dinner 2024, yang digelar di Sky Lounge, Menara BRILiaN, Jakarta (23/7).

Acara ini merupakan ajang ramah-tamah yang dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan yaitu investor, BRI Group, mitra agen penjual efek reksa dana (APERD), dan Bank Kustodian BRI-MI. Acara ini turut dimeriahkan oleh penyanyi multitalenta, Andien.

Adapun tema utama dari kegiatan ini adalah #WujudkanMasaDepan, yang mencerminkan komitmen dan optimisme BRI-MI dalam memberikan pelayanan serta solusi investasi terbaik bagi para investor.

Hal ini guna mewujudkan berbagai tujuan di masa depan, baik secara individu, bisnis, maupun korporasi.

Direktur Utama BRI-MI, Tina Meilina, dalam sambutannya mengatakan selama 32 tahun beroperasi di Indonesia, BRI-MI telah hadir untuk memberikan solusi investasi tepercaya dengan pengalaman mendalam di industri pasar modal.

“Sepanjang perjalanan 32 tahun ini, BRI-MI telah melalui berbagai momen berharga, tantangan, dan kebahagiaan yang dirasakan bersama. Dengan komitmen dan dedikasi dari seluruh tim, BRI-MI terus berkembang menjadi salah satu manajer investasi terkemuka dan menjadi pilihan tepercaya untuk solusi investasi bagi masyarakat Indonesia,” ujar Tina.

Dia menambahkan BRI-MI, sebagai salah satu manajer investasi terbesar dan tepercaya di Indonesia, terus meningkatkan kinerjanya untuk melayani kebutuhan investasi bagi masyarakat Indonesia.

“Sebagai informasi, selama tahun 2024 ini, BRI-MI terus mencatatkan kinerja yang posisif. Hal ini tecermin dari sisi pertumbuhan dana kelolaan (Asset Under Management/AUM) Reksa Dana per Juni 2024 yang telah mencapai Rp31,87 triliun, atau tumbuh sebesar 4,2% (YTD) dari sebelumnya per Desember 2023, yaitu Rp30,6 triliun, sehingga menempatkan BRI-MI di posisi Top 3 Manajer Investasi di Indonesia berdasarkan AUM reksa dana,” ujar Tina.