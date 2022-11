Evoria Beri Dukungan untuk Musisi Independen dan Pendatang Baru

jpnn.com, JAKARTA - Platform inkubasi musisi bernama Evoria resmi hadir untuk mendukung musisi independen dan pendatang baru di Indonesia.

Evoria bertujuan menjaring para pendatang baru dan memberdayakan mereka dengan pengetahuan, kemampuan kreatif, serta bisnis, agar berhasil di industri musik.

"Platform Evoria melakukan kurasi musisi/band sekaligus menyediakan panggung dengan dukungan akustik ruangan, tata suara, tata cahaya,

tata visual terbaik bagi para artis pendatang baru untuk tampil live di hadapan para praktisi industri musik nasional seperti eksekutif label rekaman, jurnalis musik, manager artis, hingga produser ternama," kata Wendi Putranto, co-founder M Bloc, saat peluncuran Evoria di Urban Forest Cipete, Jakarta Selatan pada Kamis (10/11).

Evoria yang digagas oleh M Bloc Entertainment dengan dukungan M Bloc Xperience dan Alive Indonesia akan memilih 10 musisi atau band pendatang baru yang mendaftar.

Peserta yang lolos kurasi bakal mengikuti program inkubasi musisi bersama para profesional industri musik nasional yang berasal dari berbagai bidang.

"Untuk menjadi musisi sukses, kita harus mau belajar apa yang ada di dalam ekosistemnya, khususnya ‘area belakang panggung.’ Platform Evoria melalui eksplorasi ini akan menjaring musisi pendatang baru, membuat inkubasi serta mempertemukan mereka dengan para praktisi industri musik yang sangat berpengalaman," beber Ardy Siji, CEO M Bloc Entertainment sekaligus promotor festival musik Rock in Celebes.

Beberapa nama praktisi yang telah dikonfirmasi bakal mendukung Evoria menjadi mentor atau pemateri workshop di antaranya Endah N Rhesa, Eka Annash (vokalis The Brandals), Jimi Multhazam (vokalis The Upstairs dan Morfem), Lafa Pratomo (produser Danilla dan Iwan Fals), Wendi Putranto (Co-founder M Bloc dan Manager Seringai), Ardy Siji (promotor musik), Dahlia Wijaya (Believe Country Director), hingga Satria Ramadhan (SRM).

Para artis pendatang baru yang lolos kurasi bakal digembleng dengan berbagai materi pengembangan skill kreatif dan bisnis musik melalui bootcamp diskusi, workshop, showcase, serta video live performance.