ExxonMobil Dipercaya Menjadi Pelumas Resmi Mobil MG

jpnn.com, JAKARTA - Pelumas ExxonMobil resmi menjadi partner MG Motors Indonesia.

Beberapa pelumas ExxonMobil, seperti Mobil Super All in One Protection, Mobil Super Friction Fighter, dan Mobil Super Everyday Protection dipercaya menjadi pelumas mobil MG di Indonesia.

Terpilihnya pelumas ExxonMobil juga dilatarbelakangi meningkatnya minat masyarakat dan tingginya permintaan konsumen pada produk MG Motor Indonesia.

“Kami sangat mengapresiasi kepercayaan yang diberikan oleh MG untuk menjadikan Mobil sebagai pelumas andalan guna mendukung performa dan kualitas mesin mobil MG," kata Sales Director PT ExxonMobil Lubricants Indonesia Herry Hambali, dalam keterangan resmi, Kamis.

Kerja sama tersebut, lanjut Herry, akan menjadi permulaan dari terciptanya hubungan yang baik antara kedua perusahaan yang berujung kepada kepuasan pelanggan MG dan Mobil.

Salah satu yang menjadi daya tarik dari penggunaan oli tersebut adalah melalui inovasi canggih yang disematkan pada setiap produk tersebut.

Adapun salah satu keunggulan dari pelumas Mobil ialah perlindungan mesin kendaraan dari suhu panas yang dapat diatasi oleh Full Synthetic dengan Heat Activated Anti-wear Molecules.

Pada kesempatan sama, Raditio Hutomo selaku Head of Aftersales MG Motor Indonesia, menjelaskan kerja sama itu sebagai upaya dalam memberikan layanan prima kepada konsumen melalui layanan purna jual.