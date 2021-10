Festival Film Korea London Bakal Digelar Bulan Depan

jpnn.com, JAKARTA - Festival Film Korea London ke-16 akan diselenggarakan pada 4 hingga 19 November 2021.

Penyelenggara festival mengatakan bahwa ada 35 film Korea yang akan ditayangkan dalam acara tersebut, dikutip dari Korea Herald, Senin (11/10).

Sejumlah genre film yang akan ditayangkan di antaranya, independen, klasik, animasi, dan film pendek.

Baca Juga: Film Ahok dan Susi Susanti Diputar di Festival Film Beijing

Pada 2020, festival tahunan itu diadakan secara hibrida online-offline karena kondisi pandemi COVID-19. Namun tahun ini, film akan diputar di sembilan bioskop lokal di London.

Escape from Mogadishu yang disutradarai oleh Ryoo Seung-wan dikabarkan terpilih sebagai pembuka dari Festival Film Korea London 2021.

Sementara untuk penutup, film Heaven: To the Land of Happiness yang disutradarai oleh Im Sang-soo yang terpilih.

Baca Juga: 4 Aktor Muda Diangkat Jadi Duta Festival Film Indonesia 2021

Film aktor Korea Selatan Youn Yuh-jung yang memenangkan Oscar juga akan diputar selama program fokus khusus festival yang diselenggarakan oleh Mark Morris, seorang ahli film klasik asal Korea dan mantan dosen Budaya Asia Timur di Universitas Cambridge.

Sejumlah film yang akan ditayangkan pada program khusus adalah Fire Woman yang disutradarai oleh auteur Kim Ki-young, The Housemaid yang disutradarai oleh Im Sang-soo, dan The Bacchus Lady yang disutradarai oleh E J-young.