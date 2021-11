Film Galang Rilis Video Teaser, Berisi Dinamika Musik di Bandung

jpnn.com, JAKARTA - Film Galang akhirnya menyelesaikan proses syuting selama hampir satu bulan.

Sebelum tayang, film produksi Rich Music bersama Swan Studio itu merilis teaser berdurasi satu menit di akun resmi Instagram @filmgalang.

Teaser tersebut menjadi pengantar untuk masuk ke dunia Galang yang diwarnai musik dan dinamika dramanya.

Baca Juga: Govinda Mengenang Tren Musik Era 2000 Awal

Dengan latar Kota Bandung di tahun 2008, video diiringi lagu ‘Intro (Album Against Ourselves) dari band Beside berjudul dan lagu Aku Lupa Aku Luka dari grup Koil.

Video teaser menyajikan dinamika pergerakan musik bawah tanah di Bandung.

Film tersebut diramaikan dengan kehadiran kameo dari band-band seperti Savor of Filth, Tcukimay, Closehead, Karinding Attack juga penggawa musik seperti Ink dari Rosemary, Rian Pelor, dan Buluk dari Superglad.

Baca Juga: Simak Daftar Lengkap Nominasi Indonesian Music Awards 2021

Addy Gembel dari Forgotten dan Beby dari Beside juga akan muncul di film dan bertindak sebagai konsultan film.

Posisi music director diisi oleh Hinhin ‘Nectura’ yang sekaligus menciptakan single berjudul Tajam sebagai original soundtrack bersama Aska ‘Rocket Rockers’ dan Faizal Permana ‘510’.