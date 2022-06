Musisi Cadas Siap Beraksi di DistorsiKERAS Magnumentary Festival 2022

jpnn.com, JAKARTA - Rich Music kembali melanjutkan rangkaian program DistorsiKERAS 2022 untuk memberikan dukungan kepada kancah musik keras di Indonesia.

Rangkaian program tersebut akan ditutup dengan DistorsiKERAS Magnumentary Festival pada akhir 2022 di Jakarta.

Festival yang disebut sebagai 'The Loudest, and Heaviest Festival in Indonesia' itu bakal menghadirkan musisi-musisi cadas dari berbagai generasi dan daerah.

"Festival digelar untuk memberikan pengalaman dalam membangun rasa kebersamaan bagi para pelaku maupun penikmat musik cadas," kata Mochamad Andika, Director Rich Music di M Bloc Space, Jakarta, Selasa (14/6).

Selain festival musik, DistorsiKERAS Magnumentary juga menggarap serial film documentary series Gaung Cadas: Magnumentary of Heavy Music.

Serial dokumenter itu menampilkan geliat kancah musik keras di 3 daerah di Indonesia, yaitu Banda Aceh, Sukabumi dan Tangerang.

Proyek Gaung Cadas digarap oleh Iman Rahman Angga Kusumah atau Kimung, dan Addy Gembel.

Keduanya adalah para musisi, jurnalis, pengarsip, dan pendokumentasi sejarah musik di Indonesia.