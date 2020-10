Film Story of Kale Dibajak, Angga Dwimas Sasongko Mau Lapor Polisi

jpnn.com, JAKARTA - Sutradara kondang Angga Dwimas Sasongko geram film terbarunya, Story of Kale: When Someone's in Love dibajak oknum tidak bertanggung jawab.

Angga kemudian mengungkapkan kemarahan melalui akun miliknya yang telah terverifikasi di Twitter.

"Sudah ambil risiko syuting di masa pandemi, masih dibajak juga. Penjahat ada di mana-mana," tulis Angga Dwimas Sasongko, Senin (26/10).

Saking marahnya, suami Anggia Kharisma itu berencana melaporkan pembajak film Story of Kale ke polisi.

Angga Dwimas Sasongko bakal mendatangi Mabes Polri dalam waktu dekat.

"Retaliation. Hari Selasa saya ke Mabes Polri. Akan banyak nama masuk laporan kepolisian sebagai pembajak dan penyebar konten bajakan," ujarnya.

Angga Dwimas Sasongko mengaku tidak akan memberi maaf para pelaku pembajakan.

Selain itu dia juga mengingatkan pelaku untuk tidak menangis nantinya di kantor polisi.