Final IBL 2021: Satria Muda dan Pelita Jaya Sama-Sama Pengin 2-0

jpnn.com, JAKARTA - Dua finalis Indonesian Basketball League atau IBL 2021, Pelita Jaya Bakrie Jakarta dan Satria Muda Pertamina Jakarta sama-sama percaya diri bisa menjadi juara dalam dua gim saja.

Seperti musim sebelumnya, final IBL 2021 menggunakan format best of three alias tim yang lebih dulu meraih dua kemenangan akan menyabet gelar juara.

Dengan kata lain, baik Pelita Jaya maupun Satria Muda sama-sama menyongsong partai final dengan kepercayaan diri tinggi.

Gim pertama akan dilangsungkan di Britama Arena atau Mahaka Square Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (3/6) besok.

"Kami akan coba pastikan 2-0 saja," kata pelatih kepala Octaviarro 'Ocky' Tamtelahitu secara singkat dalam jumpa pers virtual pra-final, Rabu (2/6).

Kedua tim memang sudah sejak awal musim dijagokan untuk bisa merintis jalan hingga ke partai final, karena dinilai relatif dominan dalam peta kekuatan IBL saat ini.

Dengan rekam jejak lebih banyak trofi liga profesional yang dimiliki, yakni sembilan banding satu, Satria Muda ditempatkan pada posisi yang lebih diunggulkan dibanding Pelita Jaya, tetapi Ocky mengaku tidak khawatir dengan hal tersebut.

"Semua orang di luar punya perhitungan, tetapi dua tim ini hampir persis sama kekuatannya," kata Ocky.