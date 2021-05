Pukul Louvre Dewa United, Pelita Jaya Mulus ke Final IBL

jpnn.com, JAKARTA - Pelita Jaya Bakrie Jakarta menjadi finalis pertama Indonesian Basketball League atau IBL 2021 setelag menyingkirkan Louvre Dewa United Surabaya 2-0 (best of three).

Langkah Pelita Jaya ke final dipastikan seusai memenangi gim kedua semifinal Divisi Merah dengan skor meyakinkan 91-67 atas Louvre di Mahaka Square Arena, Jakarta, Minggu (30/5).

Agassi Goantara dan Reggie William Mononimbar sama-sama mencapai raihan dwiganda untuk menyokong kemenangan Pelita Jaya, masing-masing lewat 25 poin dan sebelas rebound serta 20 poin dan sepuluh rebound, diikuti Hardian Wicaksono yang mencetak 13 poin.

Kemenangan itu dibarengi berhasilnya anak-anak Pelita Jaya menerapkan strategi arahan pelatih Ocky Tamtelahitu untuk membatasi ruang gerak dan ruang tembak bintang Louvre Jamarr Andre Johnson.

Jamarr berakhir dengan raihan dwiganda 17 poin dan sepuluh rebound, berkurang relatif signifikan dibandingan semifinal pertama.

Pembatasan Jamarr membuat Dio Tirta Saputra jadi kontributor utama Louvre lewat 22 poin, diikuti Kevin Moses Poetiray yang mencapai sepuluh poin, demikian catatan laman resmi IBL.

Pelita Jaya memulai pertandingan dengan baik, memimpin 13-0 hingga lima menit pertama.

Keran angka Loure baru terbuka pada sisa waktu empat menit 33 detik kuarter pertama lewat layup Jamarr.