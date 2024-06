Final NBA: 6 dari 9 Ahli Pilih Boston Celtics Ketimbang Dallas Mavericks

jpnn.com - BOSTON - Gim pertama dalam format best of seven final NBA tahun ini, yang mempertemukan Boston Celtics versus Dallas Mavericks bakal digelar di TD Garden, Boston, Jumat (7/6) pagi WIB.

Celtics mendapat jatah lebih banyak menjadi tuan rumah ketimbang Mavericks, dan dua gim awal berlangsung di Boston.

Boston Celtics si juara Timur lebih difavoritkan menjadi juara NBA ketimbang juara Barat Dallas Mavericks.

Dari sembilan 'ahli' NBA, enam orang menjagokan Celtics menjadi kampiun;

Steve Aschburner (NBA.com): Boston Celtics

Charles Barkley (NBA on TNT): Boston Celtics

Sam Mitchell (NBA TV): Boston Celtics

Shaun Powell (NBA.com): Boston Celtics

John Schuhmann (NBA.com) Boston Celtics

Kenny Smith (NBA on TNT) Boston Celtics

Shaquille O’Neal (NBA on TNT): Dallas Mavericks

Michael C Wright (NBA.com) Dallas Mavericks

Greg Anthony (NBA TV): Dallas Mavericks

nba

Seperti pada bagan di atas, Dallas Mavericks harus lebih banyak melalui gim menuju final NBA ketimbang Boston Celtics.

Luka Doncic dan kawan-kawan tak pernah memenangi babak playoffs dengan 4-0, sedangkan Boston Celtics menang 4-0 dari Indiana Pacers di final Wilayah Timur.

Cek jadwal lengkap final NBA di bawah ini. (nba/jpnn)