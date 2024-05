Libas Indiana Pacers 4-0, Boston Celtics Masuk Final NBA

jpnn.com - INDIANAPOLIS - Boston Celtics menjadi tim pertama yang mengantongi tiket final NBA.

Celtics berhak ke final setelah mengukuhkan diri sebagai juara Wilayah Timur.

Pada final NBA Playoffs Wilayah Timur, Celtics mengalahkan Indiana Pacers 4-0 (format best of seven).

Celtics menyapu bersih semua pertemuannya dengan Pacers.

Pada gim ke-4 yang digelar di kandang Pacers, Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Celtics menang 105-102.

Tembakan tiga angka Derrick White saat laga tersisa 43 detik menjadi penentu.

White menyelesaikan gim dengan 16 poin. Jaylen Brown menjadi pencetak angka terbanyak buat Celtics pada gim ini, yakni 29 poin.

Jayson Tatum menyumbang 26 poin.