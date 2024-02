FTUI Perluas Jaringan Kerja Sama Internasional di Bidang Cybersecurity dengan Jepang

jpnn.com, JAKARTA - Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) menegaskan komitmennya dalam membangun SDM cybersecurity di Indonesia agar dapat bersaing di tingkat global.

Untuk itu, FTUI berkunjung ke beberapa universitas dan perusahaan terbaik di Jepang untuk membuka peluang kerja sama di bidang cybersecurity.

Kunjungan ini dilaksanakan pada 25-30 Januari 2024 lalu dan didukung penuh oleh Japan International Cooperation Agency (JICA).

Tim FTUI mengunjungi Meiji University, Tokyo Denki University, LAC, Professional University of Information and Management for Innovation (i-University), Keio University, Yokohama National University, TREND Micro Inc., dan National Institute of Information and Communication Technology (NICT).

Berbagai inisiatif dan kemajuan cybersecurity terkini turut didiskusikan, membuka peluang kerja sama di bidang akademik, riset, serta hilirisasi, yang bukan hanya dari Jepang untuk Indonesia, tetapi juga sebaliknya.

"Bidang cybersecurity menjadi fokus utama diskusi kerja sama kali ini, kami menganggap bidang ini krusial untuk menghadapi tantangan keamanan siber di era digital,” ucap Dekan FTUI Heri Hermansyah dalam keterangannya, Rabu (7/2).

Baca Juga: Cybersecurity Hackathon Dibidik Jadi Penghubung Talenta Keamanan Siber dan Industri

Sebagai langkah awal, diskusi dilakukan untuk memahami lebih dalam aktivitas penelitian, aturan hukum, serta pendekatan pembelajaran cybersecurity di Jepang.

“Dari diskusi dengan mitra-mitra, kami mengidentifikasi kesempatan-kesempatan yang dapat dieksplorasi lebih dalam untuk menciptakan lingkungan siber yang lebih aman dan tangguh untuk Indonesia,” kata dia.