Gagas Masa Depan Web3 & Kripto, Tokocrypto Gelar Side Event di Coinfest Asia 2024

jpnn.com, JAKARTA - Tokocrypto, pedagang aset kripto No. 1 di Indonesia, dengan bangga mengumumkan partisipasinya sebagai salah satu sponsor utama Coinfest Asia 2024.

Dalam semangat kolaborasi dan edukasi, Tokocrypto mengadakan side event bertajuk Tokocrypto x Binance Beach House: Unleashing the Future of Web3 and Crypto: Harnessing Collaborative Forces for Growth.

Acara ini akan berlangsung pada tanggal 23 Agustus 2024 di Tabanan, Bali, sebagai bagian dari edisi ketiga Coinfest Asia. Coinfest Asia, yang akan digelar pada tanggal 22-23 Agustus 2024, kembali hadir dengan fokus untuk mempercepat adopsi dan inovasi Web3 di kawasan Asia.

Kegiatan bertema Where Innovation Meets Adoption” ini diharapkan mampu menarik lebih dari 6.000 peserta dari seluruh dunia, termasuk lebih dari 150 tokoh terkemuka dalam ekosistem Web3.

Chief Marketing Officer (CMO) Tokocrypto Wan Iqbal, menyatakan bahwa Tokocrypto bangga menjadi salah satu sponsor Coinfest Asia 2024.

"Kami mendukung penuh inisiatif ini karena Coinfest Asia tidak hanya sekadar event, tetapi juga sebuah gerakan yang mendorong pertumbuhan dan adopsi Web3 di kawasan Asia. Dengan semangat kolaborasi dan edukasi, Tokocrypto berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata bagi masa depan industri ini."

Dalam semangat tersebut, Tokocrypto menggelar Official (IN)Side event yang bertajuk "Tokocrypto x Binance Beach House: Unleashing the Future of Web3 and Crypto: Harnessing Collaborative Forces for Growth". Acara ini bertujuan untuk menggali potensi pertumbuhan Web3 dan kripto melalui kolaborasi berbagai pihak di industri.

Iqbal menjelaskan, tema yang dipilih secara cermat untuk menggambarkan komitmen Tokocrypto dalam membangun ekosistem Web3 yang inklusif dan berkelanjutan.