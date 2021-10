Gandeng Ease Indonesia, BonCabe Gelar Talk Show Tentang Kesehatan Mental

jpnn.com, JAKARTA - BonCabe berkolaborasi dengan Ease Indonesia untuk mengkampanyekan pentingnya menjaga kesehatan mental, terutama bagi anak muda.

Pada Kolaborasi ini BonCabe dengan Ease memberikan pemahaman melalui diskusi Self-Love : Be Your Self, Be Original.

Tujuannya agar bisa menghilangkan pola pikir negatif yang yang dapat berdampak pada kesehatan mental, dan belajar untuk lebih mencintai diri sendiri.

“Self-Love itu universal, dan self-love itu tidak bisa diukur antara, kamu atau dia, tapi tergantung dari diri kita masing – masing. Tapi pada dasarnya, Self-Love adalah tindakan menghargai dan mencintai diri kita sendiri," ujar Expert Talent dari Ease Melissa Yunita.

Selain menghadirkan Melissa Yunita S, BonCabe dan Ease juga mengundang Marchella FP yang merupakan penulis dari buku Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini.

Keduanya membahas tentang betapa pentingnya mencintai diri sendiri, dan menghindari perasaan insecure atau overthinking karena bisa berdampak pada kesehatan mental.

“Belajar mencintai diri sendiri dimulai dengan memaafkan semua luka dan keburukan di masa lalu, bukan hanya kepada manusia, tapi bisa bentuk apa pun, semakin kita membenci apa pun yang ada di luar sana dan tidak bisa berdamai dengan itu, maka kamu tidak akan bisa mencintai diri kamu sendiri,” ucap Marcella.

"Menyenangkan hati semua orang itu bukan bagian dari tugas kita, yang menjadi tugas kita adalah bisa berdamai dengan kekurangan diri sendiri dan tetap tumbuh menjadi versi terbaikmu," imbuhnya.