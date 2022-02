Gandeng UUM, Magister Ilmu Komunikasi UMB Gelar Program Abdimas di Pandeglang

jpnn.com, JAKARTA - Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana (MIKOM UMB) melaksanakan Program Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Pandeglang, Banten pada Rabu (9/2/2022).

Program Pengabdian Masyarakat (PPM) ini mengangkat tema “Literacy of Social Media in The Digital Era: Opportunities and Challanges.”

Dalam kegiatan ini, UMB bermitra dengan universitas dari luar negeri yakni Universiti Utara Malaysia (UUM).

Dari pihaK UUM memberikan paparan materi sebagai Keynote Speech Assoc Prof Dr. Norsiah (Dekan School of Multimedia Technology and Communication, Universiti Utara Malaysia).

Kegiatan ini juga dihadiri juga oleh Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi UMB Dr. Elly Yuliawati, M.Si, Kepala Sekolah SMKN 2 Pandeglang Drs. H. Ade Firdaus dan Sekda Kabupaten Pandeglang Taufik Hidayat.

Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana (UMB) Jakarta Dr. Heri Budianto, M,Si mengatakan Program Pengabdian Masyarakat ini adalah bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

“Jadi, ini merupakan upaya implementasi hasil-hasil kegiatan pendidikan dan penelitian untuk menyelesaikan persoalan riil yang terjadi di masyarakat,” ujar Dr. Heri Budianto.

Lebih lanjut, Dr Herbud sapaan Heri Budianto mengatakana di era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat ini, meningkatkan fenomena penggunaan media sosial di kalangan masyarakat modern memunculkan peluang bisnis baru dalam bidang industri kreatif.