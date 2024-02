Ganjar-Mahfud Dapat Dukungan Internasional dari Diaspora Eropa

jpnn.com, JAKARTA - Paslon capres-cawapres Ganjar-Mahfud kembali mendapatkan dukungan dan pengakuan intenasional dari diaspora di luar negeri.

Kali ini dukungan datang dari komunitas diaspora 'Eropa Bersatu' yang bersama dengan 'Europe for Ganjar-Mahfud', menggelar acara 'Festival Tiga Jari' di Bad Homburg - Frankfurt, Jerman pada Sabtu 03 Februari.

Festival Tiga Jari ini dikemas sebagai acara 'Pesta Demokrasi Rakyat' dan sekaligus sebagai acara puncak "Kampanye Akbar' Ganjar-Mahfud di benua Eropa. Acara ini didukung oleh "TPN Ganjar-Mahfud", parpol pendukung paslon nomor 3 serta berbagai komunitas relawan pendukung Ganjar-Mahfud, seperti: "Ganjarist" (Swiss, Jerman dan Austria), "DGP" (Eropa dan Jerman), "GPGP" (Belanda, Jerman, Belgia dan Perancis), "GWJ" Belanda, "Kasmaran Ganjar", "Sagantara Eropa", dan JAMAN Eropa.

Dukungan 'Europe for Ganjar-Mahfud' tampak jelas dari kehadiran pimpinan organ di masing-masing negara, seperti: Sofana Plant (Ketua 'Netherlands for Ganjar-Mahfud"), Azizah Seiger (Ketua 'Austria for Ganjar-Mahfud'), Nia Poniyah (Ketua 'Belgium for Ganjar-Mahfud'), dan Dani Schwaller (Ketua 'Switzerland for Ganjar-Mahfud'), serta diaspora dari negara Eropa lainnya.

Festival Tiga Jari juga menampilkan pagelaran seni budaya Nusantara, hiburan lagu dan musik, acara makan bersama dan temu kangen diaspora, serta pameran produk UMKM yang didukung oleh "Bavaria International Global Express", yang aktif mempromosikan dan memasarkan produk UMKM Indonesia di Eropa.

Ketua 'Germany for Ganjar-Mahfud' Budi E. L. Gaol yang menjadi Ketua Panitia acara Festival Tiga Jari mengatakan antusiasme pendukung Ganjar-Mahfud dari berbagai negara di Eropa sangat luar biasa.

Jumlah pendaftar melebihi target sehingga Panitia menambah kapasitas gedung dan konsumsi menjadi 400 orang.

Acara ini juga digelar secara 'online' agar dapat diikuti oleh pendukung Ganjar-Mahfud dimanapun juga berada. Acara ini juga dihadiri secara daring oleh beberapa tokoh nasional dan pimpinan 'TPN Ganjar-Mahfud'", ujar Budi.