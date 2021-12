Garudafood Meraih Indonesia Halal Industry Award 2021 dari Kemenperin

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian memberikan penghargaan Indonesia Halal Industry Awards 2021 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, pada Jumat (17/12).

Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah kepada semua individu maupun pelaku industri nasional yang berperan aktif dalam pengembangan industri halal nasional.

Indonesia Halal Industry Awards 2021 terbagi menjadi tujuh kategori, yakni Best Halal Innovation, Best Social Impact Initiative, Best Halal Supply Chain, Best Small Enterprise, Best Halal Industrial Estate, Best Export Expansion dan Best Halal Financial Support.

Baca Juga: Pabrik Garudafood di Gresik dan Sumedang Meraih SNI Award 2021

PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (Garudafood) berhasil meraih Indonesia Halal Industry Awards 2021 dengan kategori Best Supply Chain.

Garudafood meraih penghargaan kategori Best Supply Chain karena dinilai konsisten memastikan kualitas bahan baku dan bahan penolong yang digunakan berasal dari sumber-sumber yang halal.

“Kami bersyukur dan bangga atas apresiasi perdana sebagai Best Supply Chain pada Indonesia Halal Industry Awards 2021 ini. Kami juga berterima kasih kepada pemerintah khususnya Kementerian Perindustrian RI atas kepercayaan yang diberikan kepada Garudafood,” ujar Direktur Garudafood Johannes Setiadharma dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/12).

Baca Juga: Garudafood Membuktikan Kolaborasi dengan Marketplace Memang Solusi di Masa Pandemi

Johannes mengatakan Garudafood sebagi pelaku industri makanan dan minuman berkomitmen untuk menghasilkan produk-produk unggulan dan inovatif yang mengutamakan kehalalan produknya.

Dijelaskan, seluruh produk Garudafood telah tercantum label Halal dari LPPOM MUI.