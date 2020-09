Geely Preface Disuntik Mesin Turbo, Harganya?

jpnn.com - Geely Preface baru saja melakukan debut dunianya di Beijing Auto Show 2020. Ini salah satu sedan andalan dari peruaahaan Tiongkok itu.

Geely Preface di Tiongkok memiliki julukan lain, Xing Rui, yang mengandung arti "membawa kebaikan".

"Xing" berarti bintang sedangkan "Rui" mewakili pertanda baik untuk masa depan.

Nama Xing Rui juga menetapkan hubungan dengan model berbasis CMA kedua Geely, coupe crossover Xing Yue.

Geely Xing Rui memiliki dimensi yang mirip dengan Volvo S60, berukuran panjang 4.785 mm (188.3 in), lebar 1.869 mm (73.6 in) dan tinggi 1.469 mm (57.8 in).

Menurut Geely, jarak sumbu roda 2.800 mm (110,2 inci) menjadikannya salah satu kendaraan terbesar dan terluas di segmennya.

Dikutip dari CarsCoops, Rabu, kenyamanan penumpang belakang menjadi prioritas, dengan perhatian khusus diberikan pada peningkatan ruang kaki.

Selain itu, kendaraan berjenis Compact Modular Architecture (CMA) itu hadir dengan tingkat kecanggihan baru, ruang interior, getaran dan penanganan kebisingan (NVH), ekonomis, serta kinerja efisien.