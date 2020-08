Gegara Ini, Nikita Willy Pernah Labrak Joshua Suherman

jpnn.com, JAKARTA - Hubungan Nikita Willy dan Joshua Suherman rupanya pernah rengggang. Ia mengaku sempat kesal dengan sahabatnya itu.

Ia bahkan pernah melabrak mantan penyanyi cilik itu lantaran mencampuri urusan pribadinya.

Kenangan itu diceritakan Nikita Willy, dalam video YouTube Jordi Onsu, baru-baru ini.

"Jadi, waktu itu di Twitter lagi heboh masalah gue sama mantan gue dan memang belum banyak orang yang tahu," ujar Nikita Willy.

"Terus gue ngerasa kita kan temen, terus kalau tiba-tiba jelek-jelekin di Twitter pasti lo marah dong," lanjutnya.

Tunangan Indra Priawan ini pun naik pitam dan langsung menghubungi pelantun Diobok-obok tersebut.

"Gue langsung tanya, 'maksud lo apa ngomong kayak gitu? I though we are friend!' bilang kayak gitu

Terus gue langsung, itu gue inget banget gue lagi di pesawat mau liburan sama keluarga. Terus gue tiba-tiba ngebaca dia nge-tweet kayak gitu," sambungnya.