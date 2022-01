Gerbang Mapan Dinilai Berhasil Tata Kawasan Pesisir

jpnn.com, JAKARTA - Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan) yang menjadi salah satu program unggulan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dinilai berhasil menata kawasan pesisir.

Selain itu, program pembangunan berkelanjutan ini juga berhasil memberdayakan masyarakat kawasan pantai yang biasanya kumuh serta didukung keberadaan infrastruktur.

"Sejauh ini programnya berhasil mengangkat harkat dan martabat masyarakat pesisir yang selama ini terkenal sebagai kawasan yang rentan masalah sosial dan lingkungan," kata Ahmad Yani, ketua umum Forum Lintas Tokoh Pantura Kabupaten Tangerang dalam keterangannya kepada media, Kamis (6/1).

Ada lima desa pesisir pada lima kecamatan yang menjadi fokus pelaksanaan program Gerbang Mapan.

Desa-desa tersebut yakni Tanjung Pasir di Kecamatan Teluk Naga, Ketapang di Kecamatan Mauk, Patra Manggala di Kecamatan Kemiri, Surya Bahari di Kecamatan Sukadiri, dan Kronjo di Kecamatan Kronjo. Target program ini yaitu menuju pesisir sejahtera hingga 2023.

"Saya melihat masing-masing desa diangkat ciri khas keunggulannya tanpa meninggalkan budaya, adat lokal, termasuk kulinernya. Salah satunya ikan bandeng cabut duri, keripik sukun, dan makanan khas lain yang saat ini mulai dikenal masyarakat di luar Tangerang," kata Ahmad Yani.

Atas keberhasilan ini, bupati Tangerang dipercaya menjadi wakil presiden Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) Network of Local Governments (PNLG).

Selain itu salah satu yang menjadi sorotan adalah keberhasilannya memberantas protitusi di kawasan Dadap yang telah berdiri sejak 1970-an.