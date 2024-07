GIIAS 2024, Mitsubishi Motors Suguhkan Pengalaman Baru & Pamer 13 Mobil Andalan

jpnn.com, TANGERANG - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) kembali berpartisipasi di ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 yang tengah berlangsung di ICE BSD, Tangerang.

Mengusung tema “Passion to Support Your Life’s Adventure” MMKSI ingin menegaskan komitmen untuk selalu memanjakan konsumen melalui beragam produk dan layanan yang telah hadir selama lebih dari 50 tahun di Indonesia.

Pada GIIAS 2024, booth Mitsubishi Motors memiliki lahan seluas 2.106 m2 dengan lokasi di Hall 10 No. 10A.

Mereka menampilkan 13 kendaraan display dari berbagai lini kendaraan, serta 5 unit test drive yang dapat dicoba langsung oleh konsumen.

“Kami bertujuan menjadikan Indonesia sebagai pasar utama dan pusat produksi bagi Mitsubishi Motors. Tema stan GIIAS kami, 'Passion To Support Your Life’s Adventure,' mencerminkan dedikasi kami untuk memberikan layanan yang lebih personal, berkualitas tinggi, dan memastikan setiap pelanggan dapat mengandalkan kami untuk perjalanan unik mereka,” ungkap Atsushi Kurita, Presiden Direktur PT MMKSI.

PT MMKSI meluncurkan dua model baru, yaitu Mitsubishi All New Triton dan Mitsubishi New Pajero Sport.

Dua model itu diklaim bisa diandalkan, baik sebagai rekan pendukung bisnis maupun sebagai teman bertualang dalam mencapai passion dan tujuan hidup.