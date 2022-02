Gim Lokapala Meluncurkan 3 Fitur Baru, Jadi Makin Seru!

jpnn.com, JAKARTA - Anantarupa Studios selaku pengembang gim genre MOBA lokal Lokapala: Saga Of The Six Realms meluncurkan tiga fitur terbaru, yakni Lingap, Swap, dan Buyback.

"Kami terus berupaya menghadirkan pengalaman terbaru bagi pemain Lokapala di tanah air dengan menghadirkan tiga fitur terbaru untuk para gamer Lokapala," ungkap CEO Anantarupa Studios Ivan Chen dalam siaran persnya, Selasa (15/2).

Lokapala: Saga of the Six Realms dikembangkan di Indonesia dan terinspirasi dari mitologi, sejarah, dan budaya Indonesia.

Dalam game tersebut, pemain bisa berperang 5 lawan 5 yang seru bersama teman atau pemain lain.

Pada update terbaru itu, Ksatriya (sebutan hero di dalam game) Lokapala bisa menikmati objektif baru yang hadir melalui struktur bangunan yang berada di jalur samping menuju Yaksha maupun Rakshasa.

Struktur yang dinamakan Lingam itu mengeluarkan Shakti yang bisa membuat Ksatriya lebih kuat saat pertandingan.

Ada dua jenis Lingam di dalam gim berdasarkan lokasinya.

Lingam yang terletak pada dinding jalur Rakshasa akan memberikan Shakti pasif dan bisa langsung digunakan saat itu juga.