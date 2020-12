Girangnya Isyana Sarasvati Akhirnya Bisa Bulan Madu

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Isyana Sarasvati girang akhirnya bisa menikmati momen bulan madu bersama suaminya, Rayhan Maditra.

Setelah resmi menikah pada Februari 2020 lalu, mereka baru bisa berangkat honeymoon ke Nihi Sumba, Nusa Tenggara Timur.

Momen bulan madu dibagikan Isyana Sarasvati melalui akun miliknya yang telah terverifikasi di Instagram Story, baru-baru ini.

"Akhirnya memutuskan untuk mini honeymoon (setelah hampir setahun nikah, kalau enggak sekarang nunggunya bisa empat tahun)," ungkap Isyana Sarasvati.

Perempuan 27 tahun itu senang dirinya dan suami bisa menyempatkan waktu pergi bulan madu.

Menurut Isyana Sarasvati, momen ini sekaligus menjadi perayaan Rayhan Maditra yang berhasil melanjutkan kuliah program spesialis kedokteran.

"Sekalian selebrasi Mako berhasil diterima PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis). So proud of you," ujar pelantun Kau Adalah.

Isyana Sarasvati mengatakan tidak mudah bagi mereka punya waktu untuk bulan madu.