Godzilla X Kong: The New Empire Hingga Kung Fu Panda 4 Hadir di Catchplay+

jpnn.com, JAKARTA - Catchplay mengadirkan sejumlah film blockbuster yang ditunggu-tunggu para pencinta film.

Deretan film tersebut, yakni Mean Girls (2024), Ghostbuster: Frozen Empire, Godzilla X Kong: The New Empire, dan Kung Fu Panda 4.

Country Manager Indonesia Catchplay, Dhini W. Prayogo mengatakan pihaknya memang berkomitmen untuk menghadirkan film terbaru dan terbaik bagi para pencinta film Indonesia.

"Bulan Mei ini banyak pilihan film blockbuster terbaru, koleksi serial terbaik hingga serial anime KAIJU NO. 8 yang sedang viral dan banyak dibahas penggemar anime di Indonesia," ujar Dhini W. Prayogo dalam keterangan tertulisnya Senin (3/6).

Dia berharap koleksi film maupun series yang dihadirkan bisa menghibur para pencinta film di Indonesia.

"Semoga koleksi film dan serial Catchplay akan terus memberikan pilihan terbaik konten streaming sekaligus mengibur bukan hanya pecinta film Indonesia tapi seluruh anggota kerluarga Indonesia," kata Dhini.

Berikut beberapa film yang hadir di CATCHPLAY mulai Mei 2024:

1. MEAN GIRLS (2024)

Remake dari komedi populer versi Lindsay Lohan ini telah tayang pada 1 Mei 2024.