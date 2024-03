Hadir di 14 Kota, JakCloth Ramadan Hadirkan Brand-Brand Ternama

jpnn.com, JAKARTA - JakCloth Ramadan kembali digelar. Kali ini, JakCloth hadir di 14 kota besar seluruh Indonesia.

Manager Operationa JakCloth Perdana Kusuma mengatakan, sejumlah brand ternama juga akan meramaikan event tahunan itu.

Di antaranya Shining Bright milik Tara Budiman, Mrb Clothing Line milik Lesti Kejora, dan Vanesha Wear miliki selebgram Fuji.

"Tak ketinggalan Erigo dan brand besar lainnya, seperti Crooz, Roughneck, LEAF, WAKAI, Goodbye Ex, Cottons Good, dan banyak lagi," ujar Perdana Kusuma, dalam keterangannya, Sabtu (23/3).

Menurut Perdana, pengunjung JakCloth juga Tebus Murah TLSN (The Little Thing She Need) hanya dengan Rp 29 ribu untuk semua jenis sepatu.

Selain itu, pengunjung bisa mendapat voucher belanja Rp 25 ribu dengan mendowload Bank Saqu.

Keuntungan lainnya, dengan menabung hanya Rp 100 ribu, pengunjung berkesempatan mendapatkan Tebus Murah di Brand Wakai mulai dari Rp 50 ribu.

JakCloth Ramadan digelar mulai 23 sampai 31 Maret 2024, di Icon Mall Gresik, Eco Olaza Citra Raya Cikupa, Citi Walk Lippo Cikarang, dan Grand City Surabaya.