Halalbihalal IKA Trisakti, Silmy Karim Minta Alumni Terus Berkontribusi & Bermanfaat Bagi Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Ikatan Alumni Trisakti (IKA Trisakti) menggelar Rapat Umum Anggota (RUA) dan halalbihalal di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Minggu, (18/05).

Kegiatan ini diikuti oleh ratusan alumni yang terdiri dari perwakilan Ikatan Alumni Fakultas, Institut, dan Sekolah Tinggi dalam lingkup Satuan Pendidikan Trisakti.

Acara ini dihadiri Ketua Umum IKA Trisakti yang juga Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim. Selain itu hadir juga Sekretaris Jenderal Irfan Ardiansyah dan Bendahara Umum Bobby A. Rizaldi.

Turut hadir Sekretaris Yayasan Trisakti Prof. M. Dimyati, dan jajaran rektorat beserta Dekan Universitas Trisakti.

Dalam sambutannya, Silmy berpesan kepada seluruh alumni untuk terus berkontribusi dan bermanfaat bagi masyarakat di mana pun berada.

Alumni FEB tahun 1992 ini juga mengajak seluruh alumni dan civitas akademika Universitas Trisakti untuk bersatu pascatahun politik pemilu 2024.

“Saatnya kita bersama untuk merancang masa depan lebih baik. Together we create a better future, sesuai tema acara hari ini,” kata Silmy yang juga pernah menjabat Direktur Utama PT Krakatau Steel ini.

Silmy menyoroti kelembagaan dalam satuan pendidikan Trisakti agar tetap sustainable secara hukum. Karena, kata dia, hal itu penting bagi alumni untuk menjaga kerukunan dan persatuan agar tercipta suasana yang baik.