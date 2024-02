Hanya di Shopee Mall! Beli Produk Lancome Langsung dapat Hadiah Gratis Bernilai Fantastis

jpnn.com, JAKARTA - Cuma di Shopee Mall beli produk kecantikan Lancome dapat hadiah gratis hingga jalan-jalan ke Paris.

Merek kecantikan luxury yang satu ini menawarkan bonus paling menggiurkan dalam merayakan Lancome Grand Opening di Shopee Mall.

Mulai 25-29 Februari 2024, pengguna setia Shopee berkesempatan untuk mendapatkan free gift dalam Lancôme Super Grand Opening! Save Up to 50%!

Ada bundle eksklusif, hadiah gratis, voucher diskon, hingga trip ke Paris yang bisa kamu dapatkan jika membeli produk Lancome pada periode promo ini. Kapan lagi bisa jalan-jalan ke Kota Cinta hanya dengan mengikuti promo Lancome di Shopee Mall.

Nikmati promo Review and Win Trip to Paris, Save Up To 50%, dan Voucher Discount Up To 300k secara eksklusif hanya di toko Lancôme Official Store di Shopee Mall. Tidak perlu ragu lagi, karena di Shopee Mall, semua produk yang ditawarkan sudah pasti ori dan berkualitas tinggi. Apalagi di Shopee Mall ada penawaran 7 Hari Pengembalian, 100% Ori, dan Gratis Ongkir.

Selain itu, kamu bisa memanfaatkan promo Cicilan 0% untuk metode pembayaran SPayLater di Shopee Mall. Nikmati promo Bayar Nanti, Bunga 0% dengan Minimum Pembayaran Rp 0.

Buruan ambil semua penawarannya!

Eits, kamu mungkin bertanya-tanya bagaimana cara mendapatkan semua bonus di atas. Kita bahas satu per satu ya. Untuk mendapatkan promo Save Up To 50%, kamu hanya perlu membeli bundle produk dari Lancome, yaitu Lancome Teint Idole Ultra Wear Foundation, Lancome Idole Eau De Parfum Spray 50ml - Parfum Wanita, Lancome Advanced Genifique 30ml Skincare - Serum Wajah, Lancome Advanced Genifique Yeux New Eye Cream 15ml - Eye Cream - Glowing, dan Lancome Renergie Ultra Triple Serum 50ml - Serum Wajah - Anti Aging.