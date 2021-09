Harga Cabai, Bawang, hingga Beras Hari Ini, Emak-Emak Jangan Lupa Cek!

Rabu, 15 September 2021 – 09:40 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Harga kebutuhan pokok hari ini terpantau stabil di pasar-pasar DKI Jakarta. Harga cabai, beras, hingga ayam potong terpantau stabil.

Dilansir dari Info Pangan Jakarta, harga beras IR 1 Rp 11.467 per kilogram, beras IR II Rp 10.567 per kilogram, beras sentra I permium dijual dengan harga Rp 12.286 per kilogram.

Minyak goreng curah Rp 15.666 per kilogram, cabai keriting naik rata-rata naik tipis sebesar Rp 932 menjadi Rp 26.422 per kilogram, cabai merah TW naik Rp 998 menjadi Rp 29.976 per kilogram.

Kemudian harga cabai rawit merah naik juga Rp 450 menjadi Rp 28.577 per kilogram, rawit hijau mengalami kenaikan paling besar yakni Rp 1.302 menjadi Rp 27.600 per kilogram.

Harga bawang merah juga mengalami kenaikan sebesar Rp 874 menjadi Rp 31.555 per kilogram, bawang putih naik Rp 509 menjadi Rp 29.466 per kilogram.

Harga ayam naik tipis Rp 117 menjadi Rp 37.095 per ekor dan telur turun Rp 160 menjadi Rp 21,222 per kilogram.

Adapun peta harga kebutuhan pokok di pasar-pasar di Jakarta barat rata-rata harga turun sebesar Rp 425.