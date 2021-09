Harga CPO Naik Lagi, Bukan Main!

Sabtu, 18 September 2021 – 16:01 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Harga minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) di Jambi mengalami kenaikan tipis.

Harga CPO naik Rp 19 menjadi Rp 12.019 per kilogram pada periode 17-23 September 2021.

Panitia Penetapan Harga TBS Sawit Provinsi Jambi, Putri Rainun mengatakan hasil yang ditetapkan tim perumus untuk harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit juga naik tipis Rp 3 dari menjadi Rp 2.135 per kilogram.

"Inti sawit periode kali ini turun tipis Rp 7 dari Rp 5.825 menjadi Rp 5.818 per kilogram," kata Putri pada keterangan tertulis yang diterima di Jambi, Sabtu.

Menurut Putri, untuk harga CPO dan TBS sawit dalam beberapa periode terakhir ini terus mengalami kenaikan.

Hal itu berdasarkan hasil keputusan dari kesepakatan tim perumus harga CPO di Jambi bersama para petani, perusahaan perkebunan sawit, serta pihak terkait.

Harga TBS untuk usia tanam tiga tahun yang ditetapkan untuk periode kali ini adalah Rp 2.135 per kilogram, usia tanam empat tahun Rp 2.258 per kilogram, usia tanam lima tahun Rp 2.364 per kilogram, usia tanam enam tahun Rp 2.464 per kilogram, dan usia tanam tujuh tahun Rp 2.526 per kilogram.

Harga TBS untuk usia tanam delapan tahun senilai Rp 2.578 per kilogram, usia tanam sembilan tahun Rp 2.630 per kilogram, usia tanam 10-20 tahun Rp 2.707 per kilogram, usia 21-24 tahun Rp 2.622 per kilogram dan di atas 25 tahun Rp 2.496 per kilogram.