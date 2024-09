Hari Pelanggan Nasional: BTN Tingkatkan Pelayanan Kepada Nasabah

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (BTN) menggelar serangkaian acara sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan, baik nasabah ritel maupun lembaga, debitur, mitra atau merchant yang loyal dan berkontribusi terhadap BTN.

Tahun ini, Direksi BTN secara khusus mengunjungi sejumlah merchant/mitra, serta nasabah untuk menyapa dan melayani para nasabah secara langsung.

“Kami sangat berterimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kontribusi dari para nasabah, merchant serta debitur BTN karena telah mendukung BTN menjadi salah satu Bank Terbesar di Indonesia,” ujar Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, Kamis (4/9).

Nixon menjelaskan, apresiasi tersebut merupakan upaya BTN untuk memberikan pelayanan terbaik dan mendorong para nasabah maupun merchant untuk terus aktif meningkatkan transaksinya, khususnya dengan aplikasi BTN Mobile.

Saat ini BTN bertransformasi dengan menggencarkan digitalisasi melalui BTN Mobile agar BTN juga dikenal sebagai transactional Bank.

“Meskipun kami gencar mempromosikan transaksi digital, di sisi lain kami tidak lupa melupakan sumbangsih dari para debitur KPR BTN karena bagaimanapun BTN tumbuh dan besar sebagai Mortgage Bank yang sejak tahun 1976 senantiasa menyalurkan KPR ke seluruh lapisan masyarakat,” kata Nixon.

Direktur Operations and Customer Care BTN, Hakim Putratama menyampaikan visi peningkatan layanan nasabah BTN yaitu 'to deliver a reliable, uniquely differentiated, convenient service beyond customer expectations'.

“Di mana berdasarkan visi tersebut BTN menetapkan fokus perbaikan peningkatan layanan yang andal, unik dan melebihi ekspektasi nasabah," kata Hakim.