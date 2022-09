Hari Rabies Sedunia 2022, 10 Ribu Dosis Vaksin Dibagikan

jpnn.com, JAKARTA - Hari Rabies Sedunia diperingati pada tanggal 28 September setiap tahunnya.

Dimulai sejak 2007, peringatan hari tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran tentang rabies dan menyatukan mitra untuk meningkatkan upaya pencegahan.

Sejumlah kegiatan digelar dalam rangka peringatan Hari Rabies Sedunia, salah satunya yang dilakukan Royal Canin Indonesia dan Zoetis Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, mereka menyelenggarakan webinar edukasi, kampanye #AyokeDokterHewan serta #AyoVaksinasi dan menyumbangkan 10.000 dosis vaksin rabies milik Zoetis untuk 500 Klinik Hewan di seluruh Indonesia.

"Tren adopsi hewan peliharaan, terutama kucing dan anjing, di kalangan masyarakat Indonesia juga menjadi momentum untuk terus menyebarkan kesadaran tentang masalah rabies. Kita semua melihat perlunya bekerja sama untuk mengatasinya, u tuk mendukung Rabies: One Health, Zero Death," kata Ridarrahim Nirwandar, Presiden Direktur Royal Canin Indonesia, Kamis (29/9).

Menurutnya, saat ini rabies masih menjadi masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan di dunia, termasuk di Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, angka kematian oleh rabies juga tinggi, sekitar 100-156 kasus kematian per tahun.

Secara statistik, penyumbang terbesar penularan rabies adalah melalui gigitan anjing.



Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Zoetis Indonesia tahun 2021, terdapat 22,5 juta populasi anjing dan kucing berpemilik di Indonesia, namun hanya 3,93 pemilik hewan kesayangan yang divaksin.



Oleh sebab itu, Royal Canin Indonesia telah mengadaptasi kampanye inisiasi global Take Your Pet to the Vet (Bawa Hewan Peliharaan Anda ke Dokter Hewan), secara lokal pada kampanye yang disebut #AyokeDokterHewan dan #AyoVaksinasi untuk meningkatkan kesadaran tentang kesejahteraan kucing dan anjing.



"Kali ini kami bersama dengan Zoetis, menyelenggarakan serangkaian kegiatan yaitu webinar edukasi untuk pemilik hewan dan mendonasikan 10.000 dosis vaksin rabies milik Zoetis kepada 500 klinik hewan dalam menyambut Hari Rabies Sedunia 2022," bebernya.