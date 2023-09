Hari Terakhir Menjabat Bupati Tangerang, Zaki Iskandar Masih Sumbang Prestasi 

jpnn.com, JAKARTA - Ahmed Zaki Iskandar di hari terakhir sebagai bupati Tangerang periode 2018-2023 masih menyumbang prestasi.

Dia meraih penghargaan Detikcom Awards 2023: Adapt and Transform to an Era of Change untuk kategori Tokoh Penataan Kawasan dan Ekonomi Pesisir.

Penghargaan ini diberikan atas upaya peningkatan ekonomi masyarakat pesisir.

Sebagai informasi, penghargaan ini diraih atas program Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan).

Program tersebut memiliki fokus pada upaya pemulihan ekonomi masyarakat pesisir dan penataan permukiman, mulai dari bangunan, sanitasi hingga infrastruktur.

Direktur Produk detikcom Sena Achari berkesempatan memberikan langsung penghargaan tersebut kepada Ahmed Zaki Iskandar di The Westin Jakarta, Jakarta Selatan, Kamis (21/9).

"Detikcom Awards kategori Tokoh Penataan Kawasan dan Ekonomi Pesisir diberikan kepada Ahmed Zaki Iskandar," kata Sena saat mengumumkan pemenang penghargaan itu.

Usai mendapatkan penghargaan tersebut, Bang Zaki, sapaan akrabnya, mengatakan sangat bersyukur programnya mendapat apresiasi dari publik di akhir masa jabatannya.