Hasil Lengkap Gim 1 Babak Pertama NBA Playoffs, Tim Terbaik Tumbang

jpnn.com, UTAH - Kejutan besar terjadi pada gim pertama babak pertama NBA Playoffs 2021.

Utah Jazz, tim terbaik di musim reguler (52 menang-20 kalah) harus mengakui kemenangan unggulan ke-8 Memphis Grizllies pada pertandingan di Vivint Smart Home Arena, Salt Lake City, Senin (24/5) siang WIB.

Memang ini baru gim pertama (best of seven), tetapi kekalahan Jazz terjadi di kandang sendiri, ditambah lagi Grizzlies merupakan tim yang harus melakoni play in tournament sebelum ke NBA Playoffs Wilayah Barat.

Jazz kalah tipis 109-112.

Absennya bintang Jazz Donovan Mitchell lantaran cedera pergelangan kaki cukup memengaruhi penampilan tuan rumah.

Jazz masih punya kesempatan memenangi pertandingan di kandang sendiri pada gim kedua, Kamis (27/5) nanti, sebelum gim ketiga dan keempat pindah ke markas Grizzlies

Baca Juga: Three Point LeBron James di Menit Terakhir Bawa Lakers ke NBA Playoffs

Sementara itu, unggulan ke-2 Barat Phoenix Suns berhasil memetik kemenangan di gim pertama babak pertama.

Suns mengalahkan juara bertahan LA Lakers 99-90.