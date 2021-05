Three Point LeBron James di Menit Terakhir Bawa Lakers ke NBA Playoffs

jpnn.com, LOS ANGELES - Tembakan tiga angka LeBron James pada satu menit pertandingan tersisa memastikan langkah LA Lakers ke NBA Playoffs.

Menjamu Golden State Warriors dalam gim peringkat ke-7 vs 8 Barat pada play in tournament di Staples Center, Kamis (20/5) siang WIB, Lakers menang 103-100.

Ya, three point James yang menjadi penentu gim ketat sejak kuarter pertama itu.

Warriors yang mendapat kesempatan menyerang di detik akhir gagal menyamakan skor.

KING JAMES WINS IT FOR THE LAKERS... propelling them to the #NBAPlayoffs!@Lakers will be the West #7 seed in the #NBAPlayoffs and face #2 PHX in the First Round (Game 1 Sunday, 3:30pm/et on ABC) pic.twitter.com/x2llcbk7ZX — NBA (@NBA) May 20, 2021