Hendra Aryandie, Pengacara dan Pendiri Pusat Rehabilitasi AGP

Selasa, 12 Mei 2020 – 16:48 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Sukses sebagai pengacara tidak membuat Hendra Ayandie lupa terhadap sesama.

Dia mendirikan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat Ashefa Griya Pusaka (AGP) di Ragunan, Jakarta Selatan.

AGP merupakan perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang rehabilitasi orang yang ketergantungan pada obat-obatan.

Perusahaan itu sudah bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menampung orang yang ingin direhabilitasi dan bebas dari ketergantungan obat.

Ada banyak fasilitas yang disediakan oleh Ashefa Griya Pusaka. Di antaranya adalah fasilitas ruang rawat inap dari kelas 3 hingga suite room, service after care, private concelling one on one system, dan masih banyak lagi lainnya.

Keunggulan AGP dari tempat lainnya adalah tersedianya klinik dengan layanan 24 jam.

AGP juga akan menyediakan laboratorium dan klinik farmasi di dalam lokasi terpadu.

Setelah dibuka dan berjalan selama 4 bulan, Ashefa Griya Pusaka sudah melayani pasien sebanyak 184.