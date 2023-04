Honor Once Mekel Lebih Besar, Ahmad Dhani: Enggak Masuk Akal

jpnn.com, JAKARTA - Musikus masSelama ini, lanjut Dhani, Once Mekel selalu menyanyikan lagu-lagu Dewa 19 saat tampil di panggung.

Bapak lima anak itu merasa hal tersebut tidak masuk akal karena dirinya yang menciptakan lagu-lagu tersebut.

"Once nyanyi lagu saya, kan, enggak masuk akal (honor lebih besar," kata Ahmad Dhani dikutip dari kanal HepiNews di YouTube, Kamis (6/4).

Suami Mulan Jameela itu lantas membahas soal pembagian honor dirinya dan Andra Ramadhan, gitaris Dewa 19.

"Andra sama saya bayarannya banyak saya karena, kan, banyakan lagu saya,” ujar Ahmad Dhani.

Dia kembali menegaskan bahwa perselisihan antara dirinya dengan Once Mekel murni bisnis.

“Berteman biasa saja, enggak ada masalah. It’s only about business, no hard feeling,” tuturnya.

Dia pun tidak menutup kemungkinan menggandeng Once Mekel dalam konser Dewa 19.